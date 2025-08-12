Ла Лига и Испанская федерация футбола разрешили провести матч Вильярреал – Барселона в Майами, и Реал стал первым клубом, который выступил против этого решения. "Футбольный клуб Реал Мадрид хотел бы выразить своим членам, болельщикам и любителям футбола в целом свое решительное несогласие с предложением провести матч 17-го тура чемпионата Ла Лиги между клубами Вильярреал и Барселона за пределами Испании.

Капитаны клубов Ла Лиги недовольны переносом матча Барселоны в США – они требуют объяснений

Мера, принятая без предварительного информирования или консультаций с клубами, участвующими в соревновании, нарушает основополагающий принцип территориальной взаимности, который регламентирует двухраундовые соревнования лиги (один матч дома, а другой на домашнем стадионе команды-соперника), изменяя конкурентный баланс и предоставляя неоправданное спортивное преимущество клубам-заявителям.

Целостность соревнований требует, чтобы все матчи проводились на равных условиях для всех команд. Одностороннее изменение этого режима нарушает равенство участников, ставит под сомнение легитимность результатов и создает неприемлемый прецедент, открывающий возможности для исключений, основанных на интересах, не являющихся сугубо спортивными, что явно подрывает спортивную честность и создает риск фальсификации результатов соревнований. Если это предложение будет реализовано, его последствия будут настолько серьезными, что станут поворотным моментом для всего футбольного мира.

Любое такое изменение должно во всех случаях иметь четко выраженное и единодушное согласие всех клубов, участвующих в соревновании, а также строго соответствовать национальным и международным правилам, регулирующих организацию официальных соревнований", – говорится в заявлении.

Реал уже обратился к ФИФА с требованием запретить Барселоне и Вильярреалу играть в США.

