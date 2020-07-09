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Реал выставил скандального Йовича на продажу

12:49 - Читати українською
Реал выставил скандального Йовича на продажу
Лука Йович / Getty Images

Мадридцы готовы расстаться с 60-миллионным форвардом, который не прекращает разочаровывать.

Реал только прошлым летом приобрел Луку Йовича за грандиозную сумму у Айнтрахта, а серб успел не раз шокировать. Но не игрой (два гола за 770 минут в 25 матчах), а поведением вне поля.

Он во время пандемии улетел в Сербию, там нарушил карантин, потом дома получил странную травму, а теперь снова изолировался из-за контактов с больным на COVID-19. И это все только за последние месяцы.

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У мадридских боссов лопнуло терпение. Реал решил выставить Йовича на трансфер. И если раньше "сливочные" хотели отпустить Луку только в аренду для получения игровой практики, то сейчас Реал также готов выслушать предложения о продаже форварда, информирует Marca. При этом Мадрид понимает, что отбить 60 миллионов за него не удастся.

Зинедин Зидан всегда верил в Йовича и возлагал на него большие надежды в перспективе. Даже несмотря на то, что не всегда мог найти с ним общий язык. Впрочем, детские поступки серба подталкивают Реал к продаже.

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