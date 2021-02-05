Реал выставил Марсело на трансфер, – СМИ
09:47 - Читати українською
Защитник Реала Марсело может покинуть мадридский клуб в следующий трансферное окно.
Реал планирует выручить хоть какие-то деньги за Марсело, из-за чего выставил бразильца на трансфер, сообщает Goal со ссылкой на El Chiringuito.
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Отмечается, что Зидан планирует сделать основным левым защитником Ферлана Менди, а потому в Мадриде не рассчитывают на бразильского фулбэка. Одним из претендентов на Марсело является Ювентус.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Марсело провел всего 6 матчей, в которых отметился ассистом.
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