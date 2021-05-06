Вингер "сливочных" Эден Азар может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По крайней мере, Реал сделает все возможное, чтобы избавиться от бельгийца.

Вылет мадридцев из Лиги чемпионов переполнил чашу терпения руководства Реала. Клуб готов продать Эдена Азара в летнее трансферное окно и больше не считает его неприкосновенным. Об этом сообщил журналист Хосеп Педрерол в эфире El Chiringuito.

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В то же время он отметил, что оформить трансфер бельгийца будет сложно, с учетом потраченных на него средств. В 2019-м Азар обошелся Реалу в 115 млн евро – это самое дорогое приобретение в истории клуба. Но 30-летний вингер и близко не оправдал надежд – в частности, в текущем сезоне он провел только 18 матчей и забил 3 гола.

После вылета от Челси Азар весело пообщался с бывшими одноклубниками, что изрядно разозлило фанатов мадридцев. Не исключено, что именно это и стало последней каплей.

По словам Педрерола, приоритетом для Реала в летнее трансферное окно является подписание Килиана Мбаппе, который не продлевает контракт с ПСЖ.

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