Реал презентовал третий комплект формы на сезон-2025/26. Форма от компании Adidas выполнена в синем цвете в сочетании с белыми деталями. На ней вышита цитата Хуанито: "90 минут на Бернабеу – это очень долго". Об этом информирует портал Footy Headlines.

Реал подписал соглашение с лучшим бомбардиром Клубного ЧМ и сразу оскорбил его

Знаменитая фраза впервые прозвучала во время полуфинала Кубка УЕФА сезона 1984/85 после того, как "бланкос" проиграли Интеру в Милане со счетом 0:2. После игры Хуанито подошел к защитнику "нерадзурри" и произнес фразу, которая стала крылатой. Позже она использовалась как слоган на трибунах домашнего стадиона Сантьяго Бернабеу.