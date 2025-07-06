Без украинцев, легенд и битвы Беллингемов

К сожалению, Андрей Лунин продолжил мариновать скамейку Реала. Наш земляк не получил от Хаби Алонсо ни одной минуты на Клубном ЧМ-2025, но это не должно удивлять. После осечки с Аль-Хилялем в первом туре каждый матч турнира стал для "сливочных" важным.

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Интересно продолжение игнора Родриго, которого не выпустили в старте матча подряд – это может намекать на возможный трансфер. Поговаривают, что бразильцем интересуется Арсенал. В запасе остались Мбаппе и Модрич, но более важным стало отсутствие Джоба Беллингема в составе Боруссии. Брат Джуда пропускал встречу из-за перебора карточек, поэтому битвы между братьями не получилось.

Катастрофический старт Боруссии

Именно дортмундцы провели первую опасную атаку в матче. Гол мог забивать Брандт, который замыкал навес на ближнюю стойку, однако удар оказался слишком неточным. К сожалению для фанов "шмелей", этот момент остался самым острым для немцев.

Но отсутствие моментов Боруссии – это лишь часть проблем подопечных Нико Ковача. Игра у них вообще не пошла. В первом тайме они провели всего три выстрела (1 в створ) и наиграли на 0,18 ожидаемых голов. И это при том, что Реал не очень-то и старался, достаточно вальяжно отыграв стартовую 45-минутку. По касаниям в штрафной, например, держалось равенство – 9:9.

И все бы ничего, если бы Дортмунд не пропустил два гола до 20-й минуты. Счет открыли уже на 10-й, причем чрезвычайно просто.

Гюлер принял пас от Винисиуса и с левого угла штрафной подал на линию вратарской. Там оказался никем не прикрытый Гонсало Гарсия, который забил свой 4-й гол на КЧМ-2025. 21-летний форвард вырвался в лидеры среди бомбардиров турнира.

DELANTERO PICHICHIIIIIIIIIIIIIIIII



No despierten a Gonzalo de este sueño. No permitan que deje de divertirse con la magia de Güler @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/fH8EKXnrcG - DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) 5 июля, 2025

Еще через минуту Гонсало должен был оформить 2:0, замыкая кросс на дальний угол вратарской площадки, однако испанец не дотянулся до мяча.

Зато до мяча на 20-й минуте дотянулся Фран Гарсия – тот завершил эффектную комбинацию с прострелом Александера-Арнольда. Таким образом, Трент оформил свой второй ассист за Реал.

️ Тактический класс на полном ходу.



Правый фланг "Реала" блестяще комбинирует, и Трент делает отличный ассистент на добивание Фран Гарсии ️ pic.twitter.com/OzVKS5pMkx - DAZN Football (@DAZNFootball) 5 июля, 2025

На 27-й минуте дело могло дойти и до разгрома. Беллингем спокойно прошел по центру до линии штрафной, после чего вколотил в правый нижний. Сфера пролетела рядом со стойкой!

Перед перерывом отличиться мог Винисиус, который поддержал контратаку и открылся под передачу на ход. Бразилец решил пробивать с дальней дистанции, но получилось слишком высоко. В конце концов, арбитр отправил команды на перерыв при счете 2:0 в пользу Реала.

¡Este Real Madrid demuestra que va a tener MUCHO PELIGRO al contragolpe! @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/DnrC8ECmbp - DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) 5 июля, 2025

Боруссия так и не пришла в себя – хотя Мадрид сыграл в эконом-режиме

Нико Ковач провел тройную замену в раздевалке. Вместо Адееми, Зюле и Гросса вышли Баер, Коуту и Нмаче. Чуть позже Дюранвиль заменил Брандта. Все эти перестановки не принесли никакой пользы – до 85-й минуты "шмели" провели всего 4 удара на 0,13 ожидаемых голов, организовав все те же 9 касаний в штрафной.

Единственным достойным внимания эпизодом в исполнении немцев стал слабенький удар Байера с линии штрафной в ближний угол. Куртуа спокойно забрал мяч. На 89-й же свежий Чуквуэмека пробил с похожей позиции мимо дальнего угла, но остротой там и не пахло.

Мадрид же вообще не старался. В основное время второго тайма подопечные Хаби Алонсо провели 7 касаний в штрафной площади при мизерных 3-х ударах. И это при том, что на 60-х минутах вышли Модрич и Мбаппе. И все равно Реал мог оформить разгром, раскатав блестящую комбинацию от ворот до ворот – она завершилась лонгшотом Чуамени в перекладину.

️ Brilliant buildup from Real Madrid!



Чуамени бьет по стойке, но флажок в итоге поднимается. pic.twitter.com/yBS0yY3CnO - DAZN Football (@DAZNFootball) 5 июля, 2025

На 75-й же минуте Мбаппе обыграл Бенсебаини в штрафной и оказался перед Кобелем, пробив в падении. Грегор спас Боруссию. В компенсированное же время с этого же места мощно вколотил Вальверде, однако Кобель снова выручил. Он был лучшим в составе Дортмунда.

Неожиданная драма в эндшпиле

Реал настолько сильно бил баклуши, что на 3-й компенсированной позволил "шмелям" забить. Выстрелом метров с 20-ти в дальний нижний отличился Байер. 2:1! Кажется, если бы такой удар пропустил Лунин, в СМИ писали бы о нестабильности Андрея.

️ БАЙЕР ОТЫГРЫВАЕТСЯ!



Боруссия Дортмунд еще не закончила - сократили отрыв чистым ударом! ? pic.twitter.com/RxJNoLemOS - DAZN Football (@DAZNFootball) 5 июля, 2025

Оказалось, что Реал сделал это ради своей мотивации. Уже через две минуты Реал восстановил свое преимущество в два гола – и как! Мбаппе забил свой первый гол на КЧМ-2025, открывшись под кросс Гюлера и замкнув его "боковыми ножницами". Килиан оформил шедевр. 3:1!

¡ES UNA VOLEA ACROBÁTICA! ¡ES UN GOLAZO DE DIMENSIÓN MUNDIAL!



QUÉ LOCURA DE MBAPPÉ CON HOMENAJE A DIOGO JOTA @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/dsj3ARhAza - DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) 5 июля, 2025

У француза получилось прекрасное посвящение Диогу Жоти...

- KYLIAN MBAPPE, FOR DIOGO JOTA!!!️ pic.twitter.com/3o9KspjvN3 - The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) 5 июля, 2025

Гол оказался очень своевременным, ведь еще через минуту Боруссия заработала пенальти. Хёйсен дернул Гирасси за руку, тот нарисовал эффектное падение, а судья указал на "отметку" – да еще и удалил новичка "сливочных"! Гирасси же мощным ударом прошил Куртуа. 3:2!

Невероятно, но Боруссия едва не успела отыграться. Нашествие на 9-й компенсированной минуте (из 5-ти добавленных) завершилась отскоком на Забитцера и ударом в левый нижний! Быть бы овертайму, если бы не сейв Куртуа!

¡LA PARADA BRUTAL DE COURTOIS PARA SALVAR AL REAL MADRID!



EN EL ÚLTIMO INSTANTE. PARA EVITAR LA PRÓRROGA. ESTE TÍO ES DE OTRO PLANETA @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/E9rorPjZVO - DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) 5 июля, 2025

Лишь после этого прозвучал свисток, который зафиксировал победу Реала. В полуфинале подопечные Хаби Алонсо встретятся с ПСЖ.

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