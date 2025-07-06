Реал вышел в полуфинал КЧМ, одолев Боруссию в матче с эпическим эндшпилем – шедевр Мбаппе компенсировал удаление Хёйсена
Мадридский Реал в рамках четвертьфинала Клубного чемпионата мира-2025 победил дортмундскую Боруссию (3:2). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Без украинцев, легенд и битвы Беллингемов
К сожалению, Андрей Лунин продолжил мариновать скамейку Реала. Наш земляк не получил от Хаби Алонсо ни одной минуты на Клубном ЧМ-2025, но это не должно удивлять. После осечки с Аль-Хилялем в первом туре каждый матч турнира стал для "сливочных" важным.
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Интересно продолжение игнора Родриго, которого не выпустили в старте матча подряд – это может намекать на возможный трансфер. Поговаривают, что бразильцем интересуется Арсенал. В запасе остались Мбаппе и Модрич, но более важным стало отсутствие Джоба Беллингема в составе Боруссии. Брат Джуда пропускал встречу из-за перебора карточек, поэтому битвы между братьями не получилось.
Катастрофический старт Боруссии
Именно дортмундцы провели первую опасную атаку в матче. Гол мог забивать Брандт, который замыкал навес на ближнюю стойку, однако удар оказался слишком неточным. К сожалению для фанов "шмелей", этот момент остался самым острым для немцев.
Но отсутствие моментов Боруссии – это лишь часть проблем подопечных Нико Ковача. Игра у них вообще не пошла. В первом тайме они провели всего три выстрела (1 в створ) и наиграли на 0,18 ожидаемых голов. И это при том, что Реал не очень-то и старался, достаточно вальяжно отыграв стартовую 45-минутку. По касаниям в штрафной, например, держалось равенство – 9:9.
И все бы ничего, если бы Дортмунд не пропустил два гола до 20-й минуты. Счет открыли уже на 10-й, причем чрезвычайно просто.
Гюлер принял пас от Винисиуса и с левого угла штрафной подал на линию вратарской. Там оказался никем не прикрытый Гонсало Гарсия, который забил свой 4-й гол на КЧМ-2025. 21-летний форвард вырвался в лидеры среди бомбардиров турнира.
DELANTERO PICHICHIIIIIIIIIIIIIIIII- DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) 5 июля, 2025
No despierten a Gonzalo de este sueño. No permitan que deje de divertirse con la magia de Güler @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/fH8EKXnrcG
Еще через минуту Гонсало должен был оформить 2:0, замыкая кросс на дальний угол вратарской площадки, однако испанец не дотянулся до мяча.
Зато до мяча на 20-й минуте дотянулся Фран Гарсия – тот завершил эффектную комбинацию с прострелом Александера-Арнольда. Таким образом, Трент оформил свой второй ассист за Реал.
️ Тактический класс на полном ходу.- DAZN Football (@DAZNFootball) 5 июля, 2025
Правый фланг "Реала" блестяще комбинирует, и Трент делает отличный ассистент на добивание Фран Гарсии ️ pic.twitter.com/OzVKS5pMkx
На 27-й минуте дело могло дойти и до разгрома. Беллингем спокойно прошел по центру до линии штрафной, после чего вколотил в правый нижний. Сфера пролетела рядом со стойкой!
Перед перерывом отличиться мог Винисиус, который поддержал контратаку и открылся под передачу на ход. Бразилец решил пробивать с дальней дистанции, но получилось слишком высоко. В конце концов, арбитр отправил команды на перерыв при счете 2:0 в пользу Реала.
¡Este Real Madrid demuestra que va a tener MUCHO PELIGRO al contragolpe! @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/DnrC8ECmbp- DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) 5 июля, 2025
Боруссия так и не пришла в себя – хотя Мадрид сыграл в эконом-режиме
Нико Ковач провел тройную замену в раздевалке. Вместо Адееми, Зюле и Гросса вышли Баер, Коуту и Нмаче. Чуть позже Дюранвиль заменил Брандта. Все эти перестановки не принесли никакой пользы – до 85-й минуты "шмели" провели всего 4 удара на 0,13 ожидаемых голов, организовав все те же 9 касаний в штрафной.
Единственным достойным внимания эпизодом в исполнении немцев стал слабенький удар Байера с линии штрафной в ближний угол. Куртуа спокойно забрал мяч. На 89-й же свежий Чуквуэмека пробил с похожей позиции мимо дальнего угла, но остротой там и не пахло.
Мадрид же вообще не старался. В основное время второго тайма подопечные Хаби Алонсо провели 7 касаний в штрафной площади при мизерных 3-х ударах. И это при том, что на 60-х минутах вышли Модрич и Мбаппе. И все равно Реал мог оформить разгром, раскатав блестящую комбинацию от ворот до ворот – она завершилась лонгшотом Чуамени в перекладину.
️ Brilliant buildup from Real Madrid!- DAZN Football (@DAZNFootball) 5 июля, 2025
Чуамени бьет по стойке, но флажок в итоге поднимается. pic.twitter.com/yBS0yY3CnO
На 75-й же минуте Мбаппе обыграл Бенсебаини в штрафной и оказался перед Кобелем, пробив в падении. Грегор спас Боруссию. В компенсированное же время с этого же места мощно вколотил Вальверде, однако Кобель снова выручил. Он был лучшим в составе Дортмунда.
Неожиданная драма в эндшпиле
Реал настолько сильно бил баклуши, что на 3-й компенсированной позволил "шмелям" забить. Выстрелом метров с 20-ти в дальний нижний отличился Байер. 2:1! Кажется, если бы такой удар пропустил Лунин, в СМИ писали бы о нестабильности Андрея.
️ БАЙЕР ОТЫГРЫВАЕТСЯ!- DAZN Football (@DAZNFootball) 5 июля, 2025
Боруссия Дортмунд еще не закончила - сократили отрыв чистым ударом! ? pic.twitter.com/RxJNoLemOS
Оказалось, что Реал сделал это ради своей мотивации. Уже через две минуты Реал восстановил свое преимущество в два гола – и как! Мбаппе забил свой первый гол на КЧМ-2025, открывшись под кросс Гюлера и замкнув его "боковыми ножницами". Килиан оформил шедевр. 3:1!
¡ES UNA VOLEA ACROBÁTICA! ¡ES UN GOLAZO DE DIMENSIÓN MUNDIAL!- DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) 5 июля, 2025
QUÉ LOCURA DE MBAPPÉ CON HOMENAJE A DIOGO JOTA @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/dsj3ARhAza
У француза получилось прекрасное посвящение Диогу Жоти...
- KYLIAN MBAPPE, FOR DIOGO JOTA!!!️ pic.twitter.com/3o9KspjvN3- The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) 5 июля, 2025
Гол оказался очень своевременным, ведь еще через минуту Боруссия заработала пенальти. Хёйсен дернул Гирасси за руку, тот нарисовал эффектное падение, а судья указал на "отметку" – да еще и удалил новичка "сливочных"! Гирасси же мощным ударом прошил Куртуа. 3:2!
Невероятно, но Боруссия едва не успела отыграться. Нашествие на 9-й компенсированной минуте (из 5-ти добавленных) завершилась отскоком на Забитцера и ударом в левый нижний! Быть бы овертайму, если бы не сейв Куртуа!
¡LA PARADA BRUTAL DE COURTOIS PARA SALVAR AL REAL MADRID!- DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) 5 июля, 2025
EN EL ÚLTIMO INSTANTE. PARA EVITAR LA PRÓRROGA. ESTE TÍO ES DE OTRO PLANETA @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/E9rorPjZVO
Лишь после этого прозвучал свисток, который зафиксировал победу Реала. В полуфинале подопечные Хаби Алонсо встретятся с ПСЖ.
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