Реал вышел в финал юношеской Лиги чемпионов – "сливочных" возглавляет легендарный Рауль

Юношеская Лига чемпионов 2019/20, 1/2 финала

Зальцбург U-19 – Реал U-19 – 1:2

Голы: Сучич, 50, (пен.) – Латаса, 4, Гутьеррес, 32

Реал U-19 под руководством Рауля Гонсалеса оформил выход в финал Лиги чемпионов среди юношей. Мадридцы вышли вперед в счете благодаря быстрому голу Латас, а Гутьеррес на 32 минуте удвоил преимущество. Австрийцы один мяч отыграли после перерыва – Сучич реализовал пенальти, однако "сливочные" удержали победу.

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Таким образом, мадридцы встретятся с Бенфикой в финале соревнований. Матч состоится 25 августа, начало в 19:00. Отметим, что Рауль возглавил Реал Кастилью только в июле 2019 года.

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