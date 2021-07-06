Игроки королевского клуба, которые не участвовали в Евро или Копа Америка, провели первую тренировку в межсезонье, сообщает официальный сайт Реала.

Лунин получит статус основного вратаря Реала, – Marca

Разминка отличилась еще и тем, что впервые прошла под контролем новоназначенного тренера Карло Анчелотти. Среди футболистов Реала был также голкипер Андрей Лунин. По информации Marca, он может стать основным вратарем мадридцев в возможных контрольных поединках, поскольку Тибо Куртуа появится в команде не раньше, чем через три недели.

Напомним, в прошлом сезоне Лунин в составе "сливочных" провел лишь один матч – в 1/16-й Кубка Испании против Алькояно (1:2).

Первый после ван Бастена – Траоре начинал карьеру босиком, вошел в историю Аякса и станет ударной силой Шахтера