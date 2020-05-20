Реал вынужден вернуться к кандидатуре Мане на фоне проблем с трансфером Мбаппе

Реал серьезно настроен осуществить бомбу во время ближайшего трансферного окна.

Зинедин Зидан снова задумался над приглашением вингера Ливерпуля Садио Мане, сообщает Le10 Sport.

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Главный тренер Реала мечтал о Килиане Мбаппе, однако ПСЖ категорически отказывается отпускать чемпиона мира. Зидан считает Мане вполне достойной альтернативой французу, зато у Флорентино Переса свои мысли – он настроен подождать еще год, чтобы сделать новую попытку в направлении трансфера Мбаппе. Источник утверждает, что Ливерпуль готов отпустить сенегальца в случае успешного завершения переговоров по Тимо Вернеру из РБ Лейпциг.

Действующий контракт Садио с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне АПЛ Мане провел 26 матчей, в которых отметился 14-ю голами и 9-ю ассистами.

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