Реал вынужден отложить трансфер Мбаппе, – L'Equipe

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе останется во Франции, убеждают местные СМИ.

Мадридский Реал вынужден отложить мечту о подписании чемпиона мира. 21-летний Мбаппе в летнее трансферное окно не покинет парижский клуб, поскольку руководство ПСЖ даже не рассматривает такой вариант, убеждает L'Equipe.

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Если раньше "бланкос" могли предложить солидную сумму за французского бомбардира, то после мирового кризиса, который ударил по всем клубам, Реал пока не может себе позволить трансфер Мбаппе. Ожидается, что королевский клуб возобновит попытки уже в 2021 году.

К слову, Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt. Француза оценивается в 180 млн евро, а его контракт с ПСЖ действует до лета 2022 года.

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