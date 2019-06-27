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Реал вынуждает Эдегора перейти в Байер – у игрока другие приоритеты

00:03 39 Читати українською
Реал вынуждает Эдегора перейти в Байер – у игрока другие приоритеты
Мартин Эдегор / Reuters

У молодого норвежца возникли разногласия с мадридцами насчет его нового клуба.

Эдегор хочет перейти в Реал Сосьедад, но у "сливочных" свои планы, информирует Marca.

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Руководство Реала хочет отправить хавбека в леверкузенский Байер, чтобы он получил опыт выступлений в Лиге чемпионов. Однако 20-летний игрок склоняется к переходу в Реал Сосьедад, который может гарантировать ему больше игровой практики.

В сезоне 2018/19 Эдегор провел 35 матчей в чемпионате Нидерландов, выступая за Витесс. В них он отметился 9 голами и 13 ассистами.

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