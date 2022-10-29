Лицом футбольной команды мадридцев на презентации стали Тони Кроос и Марко Асенсио, к ним добавились баскетболисты и футболистки, сообщает сайт Реала .

Барселона вышла на Эль Класико в футболках с логотипом Дрейка – уникальное сотрудничество с титульным спонсором

В коллекции представлены супергерои вселенной Marvel: Капитан Америка, Железный человек, Халк, Черная вдова, Тор и Черная пантера. Игроки "бланкос" прибудут на Сантьяго Бернабеу на игру с Жироной 30 октября в худи с "Мстителями", а на разминку выйдут в футболках с Капитаном Америкой.

Следует заметить, что это первая коллекция Adidas, имеющая общую тему для всех команд клуба. Она уже поступила в продажу.