Защитник Шахтера Винисиус Тобиас продолжит карьеру в Испании, так и не сыграв за дончан ни одного официального матча.

Тобиас присоединился к "горнякам" только зимой, по достижении совершеннолетия. Интернасьонал получил за него 6 млн евро. Бразилец подписал контракт с Шахтером до лета 2026-го, но из-за начала войны в Украине успел сыграть лишь шесть товарищеских матчей.

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Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины ФИФА и УЕФА разрешили игрокам из УПЛ приостанавливать действие своих контрактов и без помех временно переходить в другие команды. Однако сделать это нужно до 7 апреля. Именно этим пунктом воспользуется Реал, выигравший конкуренцию у Атлетико.

Королевский клуб уже согласовал переход Винисиуса Тобиаса из Шахтера, сообщает AS. По информации источника, бразилец будет выступать под руководством легендарного Рауля в Кастилье, у которой нет ограничений по регистрации футболистов без паспорта гражданина Евросоюза. Мадридцы уже достигли согласия с агентами футболиста.

Реал договорился с Шахтером не только об аренде до конца нынешнего сезона, но и на весь следующий. Также "сливочные" смогут выкупить контракт Винисиуса, заплатив дончанам 18 миллионов евро.

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