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Реал выходит из кризиса – клуб решил начать с модернизации туалетов стадиона

13:33 124 Читати українською
Реал выходит из кризиса – клуб решил начать с модернизации туалетов стадиона
Стадион Сантьяго Бернабеу / Фото из соцсетей

Руководство мадридского Реала решило заняться "неотложными" проблемами клуба.

Несмотря на требования фанатов "сливочных" приобрести достойную замену Криштиану Роналду, руководство клуба нашло другие цели для расходования средств.

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В туалетах арены Сантьяго Бернабеу установили экраны, чтобы болельщики могли справлять нужду во время матча и не пропустить ни одного момента, сообщает издание AS.

Напомним, после 11-ти туров чемпионата Испании Реал находится на 6-й строчке турнирной таблицы, имея в активе лишь 17 очков.

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