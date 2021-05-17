Фанаты Реала хотят видеть в качестве главного тренера Рауля Гонсалеса, тогда как руководство клуба смотрит в сторону Аллегри.

Администрация "сливочных" видит главным кандидатом на место тренера клуба Массимилиано Аллегри, сообщает Marca. Вероятными преемниками Зидана могут также стать немец Йоахим Лев и Рауль. Последний обладает наибольшей поддержкой фанатов, о чем свидетельствует опрос.

Рауль отреагировал на слухи о своем назначении главным тренером Реала

Нынешний тренер мадридской Кастильи набрал 57% голосов. 17% болельщиков поддерживают кандидатуру Лева. И только 10% фанов выбирают Аллегри, тогда как 16% не поддерживают никого из этой тройки. Всего в голосовании приняли участие более 157 тысяч человек.

Напомним, Реал продолжает бороться за золото Ла Лиги. За два тура до конца чемпионата подопечные Зидана занимают второе место, отставая от Атлетико на два очка. Французский специалист собирается покинуть клуб в конце сезона.

Атлетико и Реал синхронно одержали тяжелые победы и разыграют титул, а Барселона проиграла Сельте и вылетела из гонки