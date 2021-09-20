Центральный матч тура и битва за лидерство. Накануне Атлетико подарил конкурентам прекрасную возможность опередить себя, сыграв вничью с Атлетиком. На старте сезона именно эти команды демонстрируют синхронные результаты. Правда, "матрасники" менее результативны.

Анчелотти назвал игрока, который должен тянуть Реал на своих плечах – это не Бензема

На старте поединка ни Реал, ни Валенсия не спешили оправдывать текущий статус лидеров чемпионата. Игра была интенсивной, но моментов не хватало. У мадридцев было два сценария, как добраться до чужих ворот: монотонные, затяжные позиционные атаки или индивидуальные действия Азара и Винисиуса. В первом случае "летучие мыши", хотя и садились очень низко, но успевали перекрывать пути для последнего паса или завершающего удара. Во втором – удавалось успешно страховать. Зато Валенсия при первой же возможности неслась в стремительную атаку. Хозяев даже не отпугивало численное преимущество защиты, которое местами достигало 7 против 3.

Немного испортило первый тайм настоящее нашествие травм. Сразу три игрока были вынуждены покинуть поле преждевременно. Валенсия потеряла Солера и Коррейру, а Реал – Карвахаля. Однако эти остановки не повлияли на темп игры. Мамардашвили и Куртуа регулярно получали шансы продемонстрировать свое мастерство. Гостей больше всех донимал Бензема. Француз привычно много перемещался и создавал моменты то для Вальверде, то для Каземиро, или же сам пробивал. У "летучих мышей" наиболее активными были Васс и Паулиста.

Второй тайм принципиально ничего не изменил в игре команд. Казалось, что они согласны на ничью и атакуют больше по инерции. Все должен был изменить гол Валенсии в середине второй половины. После банальной подачи с фланга мяч отскочил к Уго Дуро, и бывший игрок Реала мощным ударом с лета прошил Куртуа.

Мадридцы пытались ответить сразу, но "летучие мыши" отбились. Развязка наступила уже на последних минутах. Все в очередной раз сделала связи Бензема-Винисиус. Сначала француз помог бразильцу сравнять счет, а через каких-то две минуты уже Карим замкнул обратную подачу, вырвав победу для Реала. Таким образом, "сливочные" набрали 13 очков и единолично возглавили Ла Лигу. Валенсия с 10 пунктами осталась на третьей строчке.