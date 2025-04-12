Защитник Борнмута Дин Хёйсен может перейти в один из английских топ-клубов.

Мадридский Реал не сможет заплатить более 40 миллионов евро за Дина Хёйсена из Борнмута в летнее трансферное окно.

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Именно поэтому Арсенал, Челси и Ливерпуль стали новыми фаворитами за 19-летнего центрбека, сообщает The Athletic. Летом у лидера "вишен" активируется клаусула, которая составляет около 60 миллионов евро и топ-клубы АПЛ готовы активировать ее.

Добавим, что в текущем сезоне Дин Хёйсен сыграл 29 матчей за Борнмут во всех турнирах. На его счету 2 гола и 1 ассист. Он перешел в команду Андони Иралолы из Ювентуса летом 2024 года.

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