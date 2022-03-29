Беллингему всего 18, но он уже сумел громко заявить о себе. Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт даже убежден, что Джуду пора покинуть Борусию. Специалист советует хавбеку рассмотреть вариант с переездом в АПЛ.

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В то же время Sport1.de сообщает, что в приглашении Беллингема заинтересован Реал. Мадридцы видят в нем замену для Луки Модрича. Однако Королевский клуб хотел бы подписать англичанина летом 2023 года, ведь еще один сезон готов делать ставку на опытного хорвата.

Сам Беллингем также склонен еще на год остаться в Дортмунде, считая этот клуб идеальным местом для своего прогресса. Боруссия оценивает своего суперталанта в 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел 37 матчей на клубном уровне, записав в свой актив 6 голов и 13 ассистов.

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