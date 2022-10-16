Соглашение 63-летнего итальянца с "бланкос" рассчитано до лета 2024 года, после Карло готов завершить карьеру. Флорентино Перес присматривается к потенциальной замене уже сейчас.

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Как сообщает ESPN , главным кандидатом на место Анчелотти является Хаби Алонсо. 40-летний испанец только недавно возглавил Байер. Это его первый серьезный вызов в тренерской карьере, ведь раньше он работал тренером юношей Реала и в дубле Реал Сосьедада.

Мадрид будет внимательно следить за прогрессом Алонсо в Германии, ведь в клубе убеждены, что такой профиль экс-футболиста отлично подходит на тренерское кресло.

Старт Хаби в Байере вряд ли можно назвать очень удачным – победа над Шальке 4:0 и два разгромных поражения от Порту (0:3) и Айнтрахта (5:1).