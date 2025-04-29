"Сливочные" сейчас находятся на распутье. Эпоха Карло Анчелотти подходит к логическому завершению, и его уже ждет сборная Бразилии. Так что, Реалу придется искать нового наставника.

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Как сообщает Николо Скира, руководство "бланкос" рассматривает вариант с назначением временного тренера, который будет руководить командой во время Клубного чемпионата мира. В таком случае руководители Реала обратятся к Сантьяго Солари.

Аргентинец уже имел подобный опыт с "сливочными", когда заменил Хулена Лопетеги в 2018 году. Тогда Солари удалось добыть с Реалом трофей Клубного ЧМ.

К слову, Солари выступал за мадридцев с 2000 по 2005 годы. Вместе с "бланкос" он выиграл Лигу чемпионов и дважды завоевывал титул чемпиона Испании. Аргентинец сейчас работает в системе Реала директором по футболу.

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