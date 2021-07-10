Француз является главным приоритетом Реала в летнее трансферное окно, но испанский гранд может подождать, когда Килиан покинет ПСЖ по окончании контракта в следующем году.

Реал на Евро-2020 следил сразу за 7-ю игроками – известны имена потенциальных новичков

Мадридцы уже подготовили список из трех звезд, которые могут стать альтернативой Мбаппе этим летом, информирует AS. Это Роберт Левандовски, Рахим Стерлинг и Харри Кейн. Поляк якобы намерен покинуть Баварию, а его адаптация в новом клубе должна пройти довольно просто, но мюнхенцы вряд ли очень просто отпустят свою главную звезду.

Стерлинг также не исключает своего ухода из Манчестер Сити, а Реал является одним из приоритетных вариантов для англичанина, который стал одним из самых ярких игроков Евро-2020. Еще одним вариантом является Харри Кейн, но трансфер форварда Тоттенхэма будет более трудным. "Шпоры" требуют сумму в размере 115 млн евро, а самого Кейна трудно вписать в линию нападения рядом с Бензема из-за сходства игрового стиля.

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