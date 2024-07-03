"Сливочные" летом оформили переход 25-летнего француза. Поскольку сразу после завершения сезона Килиан Мбаппе уехал в расположение сборной Франции, то представить новичка не удалось.

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Как сообщает AS, мадридцы представят нападающего 16 июня на Бернабеу. Ожидается, что презентацию посетят 80 тысяч болельщиков. На поле будет создан подиум, на котором появится Мбаппе в белой форме под номером 9.

Пока Килиан будет проходить по дорожке, везде будут зажигаться огни и играть живая музыка. Все события будут транслироваться на 360-градусном экране, на котором также покажут видеоряд с ключевыми моментами в карьере француза.

Напомним, что Килиан Мбаппе подписал соглашение с Реалом до 2029 года. Он присоединился к "сливочным" в статусе свободного агента.

Мбаппе, я пишу тобі листа...