Варан и Рамос могут покинуть клуб летом, поэтому Флорентино Пересу приходится делать непростой выбор, информирует AS. Приоритетом для "сливочных" оказался младший на 7 лет француз.

Рауль выдвинул Реалу жесткое условие – тревожный знак для ветеранов команды

Контракт Варана истекает через год, и Реал собирается выжать из ситуации максимум. Мадридцы не прочь продлить соглашение, но чемпион мира требует очень серьезное повышение зарплаты. Если поступит предложение в размере 70 млн евро, то Рафаэля охотно продадут.

Ситуация Рамоса несколько иная. Он становится свободным агентом уже этим летом. Капитан согласился на уменьшение зарплаты, но хочет контракт на 2 года вместо одного, который предлагает Перес. Продажа Варана существенно увеличит шансы ветерана остаться, однако "выжить" обоим будет очень трудно. Если же останется француз, то Рамосу, наверное, придется мириться с уходом и поиском новой команды.

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