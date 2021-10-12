Ндомбеле, ван де Беек, Кессье и Брозович хотят перебраться в Реал, который ищет усиления в центральную линию, сообщает Defensa Central.

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Интересно, что Кессье и Брозович могут стать свободными агентами уже в 2022 году и отклоняют предложения своих клубов о продолжении контрактов. Ндомбеле и ван де Беек намеревались покинуть Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед соответственно, поэтому Реал не будет иметь трудностей в переговорах с каждым из вышеназванных игроков.

Кроме этого, "сливочные" намерены распрощаться с Иско и Себальосом, которые не получают достаточно игрового времени. Поэтому Реал готов осуществить трансферы уже в январе 2022 года.

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