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"Реал всегда ищет виновного среди иностранцев", – Далич вступился за Модрича

11:39 35 Читати українською
"Реал всегда ищет виновного среди иностранцев", – Далич вступился за Модрича
Златко Далич и Лука Модрич / фото: Marca

Наставник сборной Хорватии Златко Далич считает несправедливой критику своего подопечного и полузащитника Реала Луки Модрича.

"Я никогда не сомневался в мастерстве Модрича, и я уверен, что он скоро снова вернет свою лучшую форму.

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Мы разговаривали несколько дней назад, и Лука знает что в футболе постоянно что-то меняется. Он понимает, что после блестящей игры в течение целого года, не может всегда быть в форме лучшего игрока мира.

Когда Реал проигрывает матч, они ищут виновного среди иностранцев. Они обвиняют Луку или Крооса, или кого-нибудь еще", – цитирует Далича Marca.

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Испания Златко Далич Златко Далич Лука Модрич Лука Модрич Реал Мадрид Реал Мадрид
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