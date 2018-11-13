"Реал всегда ищет виновного среди иностранцев", – Далич вступился за Модрича

Наставник сборной Хорватии Златко Далич считает несправедливой критику своего подопечного и полузащитника Реала Луки Модрича.

"Я никогда не сомневался в мастерстве Модрича, и я уверен, что он скоро снова вернет свою лучшую форму.

Модрич лидирует в голосовании на "Золотой мяч-2018", далее Варан и Мбаппе, – журналист

Мы разговаривали несколько дней назад, и Лука знает что в футболе постоянно что-то меняется. Он понимает, что после блестящей игры в течение целого года, не может всегда быть в форме лучшего игрока мира.

Когда Реал проигрывает матч, они ищут виновного среди иностранцев. Они обвиняют Луку или Крооса, или кого-нибудь еще", – цитирует Далича Marca.

Солари – проблемы Реала – 7:5 – что уже исправил и над чем стоит поработать временному наставнику "сливочных"