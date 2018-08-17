Реал все же настроен подписать форварда – в списке 3 топ-кандидата, среди них соперник Зари

Реал все же попытается подписать нападающего в последние дни летнего трансферного окна. "Королевский клуб" определился с тремя основными кандидатурами на переезд в Мадрид – это Тимо Вернер, Мауро Икарди и Родриго Морено.

Поражение от Атлетико в матче за Суперкубок УЕФА 2018 убедило Флорентино Переса в необходимости выхода на трансферный рынок. Довольно инертный Карим Бензема на фоне невероятного Диего Косты побудил боссов мадридцев к необходимости подписания еще одного нападающего.

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Реал уже определился с основными кандидатурами на усиление состава. Поскольку Неймара, Кейна, Мбаппе и Левандовски подписать практически нереально, "сливочные" остановились на кандидатурах Мауро Икарди, Родриго и Тимо Вернера, сообщает AS.

1. Мауро Икарди

Самый дорогой вариант. Капитан Интера стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии 2017/18, забив 29 голов, однако не попал в заявку Аргентины на ЧМ-2018. Всего же в активе Икарди 98 голов за последние 4 сезона.

25-летний нападающий обойдется Реалу не менее 100 млн евро. Интер в свою очередь не собирается продавать Икарди, несмотря на давний интерес Реала к своему лучшему бомбардиру.

Кроме того, сегодня в Италии закрывается трансферное окно, а потому шансы на переход Икарди уже сейчас выглядят очень и очень призрачными.

2. Родриго

27-летний форвард Валенсии забил 16 голов в чемпионате Испании 2017/18, проведя лучший сезон в карьере. Валенсия готова отпустить нападающего сборной Испании за 80 млн евро. Довольно рискованное и сомнительное капиталовложение, учитывая результативность Родриго в предыдущих сезонах (10 голов за 3 сезона).

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Кроме того, далеко не факт, что испанец сможет сохранить результативность последнего сезона. Тем не менее, ранее уже сообщалось, что Хулен Лопетеги не прочь видеть Родриго в Мадриде.

3. Тимо Вернер

Именно форварда РБ Лейпциг AS называет едва ли не приоритетным вариантом, учитывая соотношение "цена-качество". Вернеру только 22, но в двух сезонах он уже забил 34 гола в составе РБ Лейпциг.

Некоторое сомнение вызывает способность Вернера успешно выступать на более высоком уровне, однако, как отмечает издание, Реал готов рискнуть, учитывая более-менее адекватную цену за нападающего.

Стоит отметить, что ранее Вернер заявлял о своем желании остаться в РБ Лейпциг. К слову, немецкий клуб станет соперником Зари в раунде плей-офф Лиги Европы 2018/19. Потенциальный уход лидера РБ Лейпциг серьезно усилил бы шансы луганского клуба на выход в групповой этап Лиги Европы.