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Реал впервые за 17 лет опустился ниже 8 места в Ла Лиге

29 октября 14:58 107 Читати українською
Реал впервые за 17 лет опустился ниже 8 места в Ла Лиге
Реал Мадрид / ФК Реал Мадрид

Мадридский Реал после поражения от Барселоны отметился еще одним антидостижением.

Мадридский Реал потерпел позорное поражение от Барселоны (1:5) в матче 10 тура Ла Лиги. После этого проигрыша "сливочные" опустились на 9 строчку в турнирной таблице.

Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча

Такого с "королевским клубом" не случалось уже 17 лет, когда в сезоне 2001/2002 команда была на 11 позиции. К слову, в том сезоне "сливочные" выиграли Лигу чемпионов благодаря легендарному голу Зинедина Зидана в ворота леверкузенского Байера.

Ранее издание AS сообщало, что сегодня, 29 октября, в 20:00 по киевскому времени станет известна судьба Хулена Лопетеги.

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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