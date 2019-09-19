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Реал впервые за 15 лет не нанес ни одного удара в створ ворот в матче Лиги чемпионов

06:30 25 Читати українською
Реал впервые за 15 лет не нанес ни одного удара в створ ворот в матче Лиги чемпионов
ПСЖ – Реал / Фото ФК Реал

ПСЖ надежно сыграл в защите в матче ЛЧ против Реала (3:0).

14’ Анхел Ди Мария
34’ Анхел Ди Мария
90+1’ Тома Менье
 
14’ Анхел Ди Мария
34’ Анхел Ди Мария
90+1’ Тома Менье

Реал потерпел разгромное поражение в матче первого тура группового этапа ЛЧ от ПСЖ (0:3).

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Счет полностью оправдывает тот факт, что за весь поединок игроки Реала не смогли нанести ни одного удара в створ ворот Наваса. Последний раз такое фиаско в ЛЧ случалось с королевским клубом еще в сезоне 2003/04, сообщает Opta Sports.

Напомним, подопечные Зидана попали в группу А, где кроме ПСЖ им будут противостоять Брюгге и Галатасарай.

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