Реал впервые за 15 лет не нанес ни одного удара в створ ворот в матче Лиги чемпионов

ПСЖ надежно сыграл в защите в матче ЛЧ против Реала (3:0).

Реал потерпел разгромное поражение в матче первого тура группового этапа ЛЧ от ПСЖ (0:3).

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Счет полностью оправдывает тот факт, что за весь поединок игроки Реала не смогли нанести ни одного удара в створ ворот Наваса. Последний раз такое фиаско в ЛЧ случалось с королевским клубом еще в сезоне 2003/04, сообщает Opta Sports.

Напомним, подопечные Зидана попали в группу А, где кроме ПСЖ им будут противостоять Брюгге и Галатасарай.

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