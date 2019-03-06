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Реал впервые в истории вылетел из Лиги чемпионов, выиграв первый матч на выезде

07:30 227 Читати українською
Реал впервые в истории вылетел из Лиги чемпионов, выиграв первый матч на выезде
Реал впервые в истории вылетел из Лиги чемпионов, выиграв первый матч на выезде

Мадридский Реал дома проиграл Аяксу в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

70’ Марко Асенсио
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

Это первый случай в истории Лиги чемпионов или Кубка чемпионов, когда Реал вылетел из плей-офф турнира, победив в первом матче на выезде, об этом сообщает статистический портал OptaJose.

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Напомним, Реал встречался с Аяксом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок, который проходил в Амстердаме, "сливочные" выиграли со счетом 2:1. В ответном матче подопечные Сантьяго Солари проиграли со счетом 1:4 и вылетел из турнира.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Аякс Лига чемпионов
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