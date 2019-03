Реал впервые в истории вылетел из Лиги чемпионов, выиграв первый матч на выезде

Мадридский Реал дома проиграл Аяксу в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

Это первый случай в истории Лиги чемпионов или Кубка чемпионов, когда Реал вылетел из плей-офф турнира, победив в первом матче на выезде, об этом сообщает статистический портал OptaJose.

Напомним, Реал встречался с Аяксом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок, который проходил в Амстердаме, "сливочные" выиграли со счетом 2:1. В ответном матче подопечные Сантьяго Солари проиграли со счетом 1:4 и вылетел из турнира.

