Реал восстановил двух звезд к игре с Хетафе – Анчелотти придержит их на финал Кубка Испании
Килиан Мбаппе и Ферлан Менди восстановились после травм.
Мбаппе и Менди покинули лазарет Реала, информирует Marca. Оба игрока вернулись к тренировкам в общей группе команды. Цель Анчелотти – сделать так, чтобы оба игрока были готовы к финалу Кубка против Барселоны, который состоится в эту субботу.
Экс-игрок Реала мечтает сыграть в одной команде со звездой Барселоны – неожиданное признание
Сообщается, что Анчелотти не рассчитывает на Менди в матче Ла лиги с Хетафе, а вот у Мбаппе есть минимальные шансы сыграть в этой встрече (но вряд ли с первых минут).
Напомним, что Менди получил травму в матче с Арсеналом в ЛЧ 12 марта. Он сыграл за Реал в этом сезоне 30 матчей и отметился двумя ассистами.
Мбаппе забил 32 мяча и оформил 4 голевые передачи в 49 матчах за "бланкос".
Матч Реал – Хетафе состоится в среду, 23 апреля.
Анчелотти в очередной раз пожертвовал Луниным – Цыганков должен был уйти еще прошлым летом, Жирона уже жалеет