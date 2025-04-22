Мбаппе и Менди покинули лазарет Реала, информирует Marca. Оба игрока вернулись к тренировкам в общей группе команды. Цель Анчелотти – сделать так, чтобы оба игрока были готовы к финалу Кубка против Барселоны, который состоится в эту субботу.

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Сообщается, что Анчелотти не рассчитывает на Менди в матче Ла лиги с Хетафе, а вот у Мбаппе есть минимальные шансы сыграть в этой встрече (но вряд ли с первых минут).

Напомним, что Менди получил травму в матче с Арсеналом в ЛЧ 12 марта. Он сыграл за Реал в этом сезоне 30 матчей и отметился двумя ассистами.

Мбаппе забил 32 мяча и оформил 4 голевые передачи в 49 матчах за "бланкос".

Матч Реал – Хетафе состоится в среду, 23 апреля.

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