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Реал вернул Эдегора из аренды в Реал Сосьедаде – баски трогательно попрощались с сенсацией сезона

19:41 - Читати українською
Реал вернул Эдегора из аренды в Реал Сосьедаде – баски трогательно попрощались с сенсацией сезона
Мартин Эдегор / AS

Мартин Эдегор в следующем сезоне будет выступать за мадридский Реал, которому и принадлежит контракт хавбека.

Норвежец возвращается в расположение "сливочных", сообщает официальный сайт Реал Сосьедада. Аренда 21-летнего полузащитника была рассчитана на два сезона, однако Реал решил прекратить его досрочно.

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Эдегор успел провести 37 матчей за Реал Сосьедад во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач. Хавбек помог "бело-голубым" пробиться в еврокубки и финал Кубка Испании, где предстоит встретиться с Атлетиком. На прощание Реал Сосьедад подготовил видео, в котором вспоминает лучшие мгновения Мартина в клубе.

Напомним, Реал приобрел Эдегора летом 2015-го, но игрок не смог проявить себя должным образом. Два последних сезона норвежец ярко проводил в арендах – сначала за Витесс, а затем за Реал Сосьедад.

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