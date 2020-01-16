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Реал вернул двух звездных форвардов из лазарета перед матчем против Севильи

16 января 17:36 180 Читати українською
Реал вернул двух звездных форвардов из лазарета перед матчем против Севильи
Карим Бензема и Зинедин Зидан / Фото Goal

Зинедин Зидан получил хорошие новости от медицинского штаба Реала.

 

Нападающий королевского клуба Карим Бензема вернулся к тренировкам с общей группой Реала после повреждения, которое он получил еще перед Суперкубком Испании, сообщает Marca.

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Также Зидан может рассчитывать на Луку Йовича. Серб пропустил несколько последних тренировок мадридцев, но сегодня уже занимался вместе с другими игроками.

Напомним, встреча Реала с Севильей в рамках 20-го тура Ла Лиги состоится 18 января, начало в 17:00.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Реал Мадрид - Севилья Лука Йович Лука Йович Карим Бензема Карим Бензема
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