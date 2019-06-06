Реал ведет переговоры с талантом Сарагосы Соро – Барселона также заинтересована в услугах игрока

Мадридский Реал пытается подписать атакующего полузащитника Сарагосы Альберто Соро.

Реал начал переговоры с Сарагосой насчет атакующего полузащитника Альберто Соро, передает AS.

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"Сливочные" планируют приобрести талантливого испанца и оставить его на год в аренде в арагонцев, как уже делали с Хесусом Вальехо в 2015 году. Сарагоса ожидает официальное предложение мадридцев и надеется получить за игрока 9 млн евро, которые прописаны в клаусуле.

Добавляется, что Эспаньол уже сделал предложение о приобретении Соро, также в услугах полузащитника заинтересованы Айнтрахт и Барселона, но сама Сарагоса заинтересована в трансфере игрока именно в Реал.

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