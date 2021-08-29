Программу дня в Испании закрывал поединок на Бенито Вильямарин между Бетисом и Реалом. Мадридцы подходили к нему, имея за плечами ничью с Леванте (3:3), поэтому в Севилье подопечным Карло Анчелотти была необходима только победа. Благо, "вердибланкос" на старте сезона не впечатляли, потеряв очки в матчах против Кадиса и Мальорки.

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Первый тайм командами оказался очень весёлым. Уже на 5-й минуте гости могли выйти вперёд в результате прорыва Винисиуса левым флангом и прострела на линию штрафной под удар Бензема. Карим пробил мимо дальней штанги, а Бетис ответил рядом опасных моментов и атак. Так, на 11-й минуте Фекир со стандарта метров с 30-ти закрутил мяч в ближнюю девятку (Куртуа парировал), а на 23-й Набиль упал в штрафной – впрочем, вместо пенальти француз получил жёлтую карточку за симуляцию. Ещё через шесть минут забить мог Миранда, у которого при подаче мяч срезался с ноги, улетев в ближний верхний угол, однако он приземлился на сетку с внешней стороны.

Реал мог открыть счёт в похожем стиле на 37-й минуте, но после подсечки Карвахаля голкипер достал сферу из-под перекладины. Через минуту Иско пробил с дистанции мимо левой "шестёрки". В целом, в первом тайме футболисты Реала несколько разочаровывали, а вот Бетис едва не наказал их на 41-й минуте – это Хуанми и Фекир вылетели в контратаку 2-в-1. Удар форварда с линии полукруга парировал Куртуа, а Набиль на добивание не успел. В конце концов, отдыхать команды отправились по нулях на табло.

Если в первом тайме больше острых моментов создали "вердибланкос", то в первые 15 минут второго обострял исключительно Реал. Уже на 53-й минуте давление мадридцев могло завершиться взятием ворот – это Бензема с минимальной дистанции замкнул навес Бейла с правого фланга. Руй Силва парировал, а рефери свистнул офсайд. Ещё через две минуты Карим начал праздновать гол, снова классно пробив головой, но и здесь хозяев спас офсайд.

Впрочем, сколько ниточке ни виться, а конец один: на 61-й минуте андалусийцы запороли шикарную атаку, после чего мадридцы организовали скоростной контрвыпад – в его завершении Бензема подал с левой половины штрафной на правый край. Карвахаль же, уложив корпус, мощно выстрелил в левый нижний угол. 1:0!

Подопечные Мануэля Пеллегрини завелись, огрызнувшись рядом стандартов и опасных подач. После них могли забивать Руйбаль Гарсия, Монтойя и Песселья, но их ударом не хватило силы и точности. На 69-й минуте Руйбаль исполнил перехват в центре поля и разогнал контратаку, завершив её выстрелом с линии полукруга, однако и здесь ему не повезло – удар пришелся по центру, точно в руки Тибо. Реал мог наказать за расточительство контратакой 3-в-2 на 73-й – Асенсио, увидев закрытых партнёров, решил пробивать с дистанции в правый нижний угол. Мяч пролетел рядом со штангой. Камараса ответил дальним ударом мимо левой штанги.

В последние 15 минут оба тренера освежили составы. В частности, на поле появились Хоакин и Азар. Команды продолжили игру на встречных курсах, однако создать действительно опасный момент никому не удавалось до 90-й минуты, когда Азар получил проникающую передачу от Бензема. Эден пробил с левого края штрафной, но Руй Силва парировал.

Бетис мог спасти ничью в результате вбегания Тельо на левый край штрафной и передачи в спины защитникам на Монтойю. Мартин пробивал в ближний угол метров с 11-ти – впрочем, получилось слишком просто для Куртуа. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу мадридского коллектива.

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