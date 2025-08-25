Овьедо вернулся в элиту и сразу же получил топ-соперников в календарь. Сначала астурийцы сгоняли на выезд к Вильяреалу, потерпев обидное поражение, а затем им предстояло сыграть против Реала. Это была первая домашка клуба после 24-летнего отсутствия в Ла Лиге.

Хаби Алонсо провел небольшую ротацию, оставив в запасе Милитао и Александера-Арнольда, однако больше всего поразило отсутствие Винисиуса. Бразилец сидел на банке рядом с Луниным. Зато в основе вышел Родриго, на которого тренерский штаб в новом сезоне якобы не рассчитывает.

Очевидно, что у Овьедо было мало шансов на успех. За весь матч хозяева провели всего 6 ударов по воротам, наиграв на 0,55 ожидаемых голов. Мадридцы нанесли 26 выстрелов, однако сопротивление новичка неожиданно создало проблемы. Что и говорить, когда первый момент создали именно астурийцы – уже на 5-й секунде Чайра откликнулся на заброс из глубины и мог выходить один на один. Куртуа вовремя вышел из ворот и в последний момент выбил мяч.

На 82-й же Сибо открылся на линии полукруга и пробил с разворота. Сфера летела точно в левый нижний угол, но попала в стойку! Этим выстрелом нападающий мог сравнять счет. Да-да – мадридцы не смогли оформить разгром, ведя с минимальным преимуществом до самого эндшпиля встречи.

До перерыва "сливочные" вообще создали мало. До перерыва вспоминается только врывание Родриго в левый край штрафной на 3-й минуте, которое продолжилось ударом с рикошетом. Эскандель парировал, а Карвахаль промахнулся при добивании. На 36-й же ситуация повторилась, однако Родриго бил с острого угла, а добивании выполнял Гюлер – защитник на линии ворот помог накрыть выстрел.

Открыть счет удалось аж на 38-й минуте благодаря индивидуальному гению звезд. Чуамени выгрыз мяч в подкате и вырезал передачу на границу штрафной – Мбаппе же первым касанием развернулся вокруг защитников, а вторым отправил сферу в дальний нижний. 0:1!

В этом эпизоде были большие подозрения относительно фола Чуамени. Француз сыграл и в мяч, и в ногу. Подкат был жестким, но VAR не увидел здесь нарушения. Гол засчитали, поэтому команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Реала.

Второй тайм прошел в похожем русле. Эскандель парировал удар Вальверде из центра штрафной, а Видаль едва не оформил автогол – выбивая прострел Чуамени, защитник попал в партнера. Эскандель успел поймать отскок. Более интересных моментов до удара Сибы в штангу "сливочные" не создали.

Впрочем, сразу после него подопечные Хаби Алонсо проснулись, оперативно закрыв игру. Винисиус, который таки вышел на поле, отобрал мяч у Хассана и запустил мяч на левый край штрафной, а Мбаппе оттуда переиграл Эсканделя. 0:2 Килиан мог и хет-трик оформить всего через минуту, пробив с линии полукруга в левый нижний – вот только Эскандель был против.

В конце концов,в компенсированное время отличился капризный Винисиус. Он завершил контратаку мадридцев, приняв пас от Браима Диаса и с линии полукруга ворвавшись в штрафную. Там он вколотил мимо Эсканделя – 0:3! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. За Овьедо обидно, но класс есть класс.