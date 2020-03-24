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Реал в поисках нападающего определился с фаворитом, проигнорировав протеже Зидана

09:57 208 Читати українською
Реал в поисках нападающего определился с фаворитом, проигнорировав протеже Зидана
Зинедин Зидан / фото из соцсетей

Мадридский Реал до сих пор находится в поисках качественного нападающего.

Летом Реал снова попытается подорвать трансферный рынок, подписав забивного нападающего, сообщает Marca.

Лунин может вернуться в Реал до конца сезона, но не спасет Зидана от дефицита вратарей

Лука Йович, который перебрался в Мадрид из Айнтрахта летом 2019-го за 60 млн евро, разочаровал руководство Реала, поэтому в мадридском клубе рассматривают вариант с приобретением нового форварда.

Сейчас "сливочные" выбирают из тройки Тимо Вернер, Лаутаро Мартинес и Эрлинг Холанд. Именно молодой норвежец стал фаворитом "королевского клуба", потому Реал, прежде всего, сосредоточится на переговорах с Боруссией Д и агентом игрока – Мино Райолой.

Ранее сообщалось, что наставник мадридцев Зинедин Зидан имеет своего фаворита. Француз очень хочет видеть в своей команде нападающего Вулверхэмптона и сборной Мексики Рауля Хименеса и считает, что тот станет идеальным партнером в атаке для Карима Бензема.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента

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