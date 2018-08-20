Реал в первом домашнем матче без Роналду собрал меньше всего зрителей на трибунах за последние 9 лет

Мадридский клуб уже ощущает последствия продажи Криштиану Роналду – зафиксирована рекордно низкая посещаемость Сантьяго Бернабеу за 9 лет.

В июле Реал продал Криштиану Роналду в Ювентус за 117 миллионов евро. Туринский клуб сразу почувствовал солидный приток подписчиков в соцсетях (почти 3 миллиона за несколько дней) и увеличил свою армию поклонников.

Интерес возрос и в целом к ​​итальянскому футболу. На дебют Криштиану в Серии А 40-тысячная арена Кьево была забита под завязку.

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Обратный эффект наблюдается в Мадриде. На первом домашнем матче сезона против Хетафе (2:0) Реал собрал только 48 466 зрителей. Это самый низкий показатель посещаемости 80-тысячного Сантьяго Бернабеу за последние 9 лет.

Последний раз домашнюю игру королевского клуба посещало меньшее количество болельщиков в заключительном матче Примеры-2008/2009 на Сантьяго Бернабеу против Мальорки.

Очень интересно, что это был последний поединок Реала перед собственными болельщиками перед приобретением Криштиану Роналду из Манчестер Юнайтед. Пока португальская звезда была в составе – посещаемость ниже не падала.

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Причина также в том, что президент Реала Флорентино Перес сменил стратегию развития и в течение этого межсезонья не покупал звезд мирового масштаба, кроме Тибо Куртуа, который пока даже не играет за "сливочных".

Также ушел главный тренер – экс-звезда клуба Зинедин Зидан, который гарантировал успешные выступления. Его место занял менее медийный специалист – Хулен Лопетеги, перед которым стоит задача провести перестройку.