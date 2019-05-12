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Реал в меньшинстве без шансов уступил Реал Сосьедаду

12 мая 21:27 350 Читати українською
Реал в меньшинстве без шансов уступил Реал Сосьедаду
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 3:1

Реал Сосьедад на своем поле обыграл Реал Мадрид. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

26’ Микель Мерино
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса
 
Браим Диас 6’
Хесус Вальехо 39’
6’ Браим Диас
26’ Микель Мерино
39’ Хесус Вальехо
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса

Поединок для команды Зинедина Зидана начался просто замечательно. Гостям удалось открыть счет уже на 6-й минуте. Браим Диас, обыграв защитника соперника, вышел на ударную позицию и пробил в ближний угол ворот соперника.

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После пропущенного гола Реал Сосьедад завладел инициативой и через 20 минут сумел отыграться благодаря точному удару Мерино. Арбитр после помощи VAR защитал взятие ворот.

Хозяева еще до перерыва моги выйти вперед. Хесус Вальехо подстраховал Куртуа в рамке ворот, отбив мяч рукой, за что получил прямую красную карточку. Такое решение могло оправдать себя, ведь вратарь "сливочных" справился с ударом Виллана Хосе с 11-метровой отметки.

Второй тайм снова начался с атак гостей, которые вполне справедливо очень быстро вышли вперед. Куртуа неудачно вышел из ворот, чем воспользовался Сальдуа, головой перкинув мяч точно в цель.

Мадридцы так и не смогли прийти в себя и вскоре пропустили третий мяч. Оярсабаль сумел развернуться в центре штрафной Реала, но его удар приняла на себя штанга. Однако первым на добивании был Мугуруса, который мощным выстрелом сделал счет 3:1.

После выхода на поле Винисиуса атаки мадридцев стали острее, но усилий бразильца оказалось недостаточно, чтобы повлиять на конечный результат.

После 37 туров Реал Мадрид остался 3-м, набрав 68 очков. Реал Сосьедад набрал 50 пунктов и поднялся на 8 место в турнирной таблице.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Реал Сосьедад Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Реал Мадрид
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