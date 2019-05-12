Реал в меньшинстве без шансов уступил Реал Сосьедаду

Реал Сосьедад на своем поле обыграл Реал Мадрид. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Поединок для команды Зинедина Зидана начался просто замечательно. Гостям удалось открыть счет уже на 6-й минуте. Браим Диас, обыграв защитника соперника, вышел на ударную позицию и пробил в ближний угол ворот соперника.

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После пропущенного гола Реал Сосьедад завладел инициативой и через 20 минут сумел отыграться благодаря точному удару Мерино. Арбитр после помощи VAR защитал взятие ворот.

Хозяева еще до перерыва моги выйти вперед. Хесус Вальехо подстраховал Куртуа в рамке ворот, отбив мяч рукой, за что получил прямую красную карточку. Такое решение могло оправдать себя, ведь вратарь "сливочных" справился с ударом Виллана Хосе с 11-метровой отметки.

Второй тайм снова начался с атак гостей, которые вполне справедливо очень быстро вышли вперед. Куртуа неудачно вышел из ворот, чем воспользовался Сальдуа, головой перкинув мяч точно в цель.

Мадридцы так и не смогли прийти в себя и вскоре пропустили третий мяч. Оярсабаль сумел развернуться в центре штрафной Реала, но его удар приняла на себя штанга. Однако первым на добивании был Мугуруса, который мощным выстрелом сделал счет 3:1.

После выхода на поле Винисиуса атаки мадридцев стали острее, но усилий бразильца оказалось недостаточно, чтобы повлиять на конечный результат.

После 37 туров Реал Мадрид остался 3-м, набрав 68 очков. Реал Сосьедад набрал 50 пунктов и поднялся на 8 место в турнирной таблице.