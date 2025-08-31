В субботу, 30 августа, в 3-м туре чемпионата Испании Мальорка на выезде уступила Реалу (1:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 3-й тур

Реал Мадрид – Мальорка – 2:1

Голы: Гюлер, 37, Винисиус, 38 – Мурики, 18

Реал к матчу с аутсайдером – Мальоркой – подошел в статусе одного из лидеров. К слову, украинский голкипер Андрей Лунин традиционно попал в заявку "сливочных", но весь матч провел в запасе.

Хозяева вышли вперед уже на старте встречи: Александер-Арнольд пасом нашел Мбаппе на границе штрафной и тот пушечным ударом под правую стойку не оставил голкиперу шансов. К сожалению, взятие ворот отменили из-за офсайда после просмотра VAR.

De donde cojones saca ventaja Mbappe en esta jugada ? Que alguien iluminado venga a sacarme de la matrix mental esta porque, no hay otra explicación que no sea: ¡ROBO MONUMENTAL!. #MugrientaLigaNegreira #RealMadridMallorca pic.twitter.com/iUXaSHdwiD — ♚ ?Ragnar????♚ (@GoFuA33) August 30, 2025

Вскоре Мальорка шокировала Реал голом с углового: Мурики выпрыгнул выше других и головой перевел сферу в сетку.

Мадридцы взялись расшатывать оборону соперника и в конце тайма сумели восстановить статус-кво: Хёйсен получил диагональ на левый фланг, головой сбросил в центр и Гюлер в прыжке замкнул в сетку.

В следующей атаке счет стал 2:1: Винисиус прошел с мячом через полполя и с линии штрафной закрутил под дальнюю штангу. Уже в добавленное к первому тайму время Мбаппе убежал на свидание с голкипером и забил второй раз, но снова гол отменили из-за офсайда.

После перерыва Реал продолжил разрывать соперника атаками и во время одной из них увеличил свое преимущество: после ряда рикошетов мяч отскочил к Гюлеру и турок оформил дубль. Но уже в третий раз мадридцев "обокрал" VAR – во время взятия ворот мяч попал в руку Арде.

Впоследствии Дардер прошел правым флангом, выгрыз мяч в борьбе с защитниками Реала и сумел прострелить в центр штрафной – Милитао в отчаянном подкате успел перевести на угловой. Через мгновение Куртуа спас после мощного удара Вальента, а затем Коста уже видел мяч в воротах мадридцев, когда пробил из-за пределов штрафной, однако в последний момент откуда-то взялся Каррерас, который выбил сферу с линии ворот.

Несмотря на шквальные атаки хозяев все так и завершилось минимальной победой. Реал набрал 9 очков и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, Мальорка с 1 пунктом 18-я.

