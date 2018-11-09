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Реал в январе планирует подписать защитника Эспаньола – он уже получил вызов в сборную Испании

11:55 46 Читати українською
Реал в январе планирует подписать защитника Эспаньола – он уже получил вызов в сборную Испании
Марио Эрмосо / фото: Francesc Adelantado

Мадрицький Реал нашел кандидата на усиление обороны в Эспаньоле.

Новой целью "сливочных" на трансферном рынке стал защитник Эспаньола Марио Эрмосо, сообщает Marca.

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Защитник является воспитанником Реала, из которого перешел в Эспаньол летом 2017 года, и мадридцы могут выкупить его уже в январе всего за 7,5 млн евро.

Эспаньол не хочет продавать одного из ключевых футболистов, однако может быть вынужден принять предожение Реала из-за финансовых проблем. За прогрессом защитника также следит лондонский Арсенал.

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