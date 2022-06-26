18-летний нападающий всерьез заинтересовал Реал, информирует AS . Над трансфером работает ведущий скаут "бланкос" Хуни Калафат, ранее помогавший подписать Винисиуса, Родриго и Вальверде.

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У столичного испанского клуба уже есть план адаптации преемника Бензема: сначала его будут привлекать к играм молодежной команды, а затем постепенно – к основе. Сейчас Насименто выступает за Ботафого, воспитанником которого является. Раньше интерес к игроку проявлял Шахтер .

В общей сложности Матеус уже наиграл за первую команду 36 матчей, забив 8 голов и отдав 2 результативные передачи. В его контракте, рассчитанном до следующего лета, прописаны отступные в размере 50 миллионов евро.

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