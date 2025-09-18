Реал узнал решение по второй апелляции относительно дисквалификации звезды – клуб готовится к новой битве
Дисквалификация центрального защитника Реала Дина Хёйсена осталась в силе.
Хёйсен получил красную карточку на 32-й минуте матча с Реалом Сосьедад (2:1) в результате срыва контратаки соперника в центре поля. Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) ранее отклонил первую апелляцию мадридцев.
В повторной апелляции мадридский клуб сослался на заключение технического комитета судей (CTA), в котором было сказано, что соответствующим наказанием для игрока была бы желтая карточка.
Однако это не помогло "бланкос" – апелляционный комитет RFEF оставил решение о дисквалификации Хейсена в силе. Таким образом, 20-летний защитник пропустит игру против Эспаньола 20 сентября.
Как информирует COPE, Реал подаст еще одну апелляцию по делу Хёйсена. Ожидается, что клуб обратится в Спортивный административный суд Испании (TAD).
