RFEF отказалась переносить матч 1-го тура Ла Лиги между Реалом и Осасуной из-за участия "бланкос" на Клубном ЧМ.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказалась переносить матч первого тура Ла Лиги между Реалом и Осасуной, информирует официальный сайт организации.

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Ранее представители столичного клуба заявляли, что хотели провести игру позже из-за участия в Клубном чемпионате мира. Одним из аргументов RFEF является то, что клубы могут зарегистрировать до 25 игроков, а Реал имеет два свободных места в заявке.

RFEF не видит в этой ситуации признаков форс-мажора, поэтому матч состоится 19 августа.

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