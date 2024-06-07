Этим летом Королевский клуб привез на Сантьяго Бернабеу Килиана Мбаппе, но планы Флорентино Переса простираются дальше. Он уже думает о следующих звездных подписаниях.

Бундеслига выбрала лучшего игрока сезона 2023/24 – сенсационный победитель, за которым охотится Реал

По информации BILD, летом 2025 года Реал будет пытаться подписать Флориана Вирца. Не исключено, что он переберется в Мадрид вместе со своим нынешним тренером – Хаби Алонсо. Испанский наставник может заменить Карло Анчелотти и забрать с собой своего любимого игрока.

Байер настроен серьезно заработать, если придется терять лидера. Руководство леверкузенцев дало понять, что торги начнутся с отметки в 150 миллионов, но эта сумма совсем не пугает Реал. Также лучшим игроком прошлого сезона Бундеслиги интересуется Бавария, но ей будет трудно опередить Мадрид.