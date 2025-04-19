Реал уже имеет кандидата на замену Лунина – потенциальный уход украинца может повлечь бешеную борьбу клубов Европы
Вратарь Эспаньола Жоан Гарсия может сменить клубную прописку.
Реал снова обратил внимание на талантливого голкипера Эспаньола Жоана Гарсию, информирует COPE.
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Хотя мадридцы пока не имеют конкретного запроса на нового вратаря, 23-летнего испанца рассматривают как потенциальное усиление на будущее.
Потребность в изменениях может возникнуть уже в ближайшее время. Тибо Куртуа приближается к 33-летию и продолжает восстанавливаться после тяжелых травм, а Андрей Лунин, который снова вынужден довольствоваться ролью второго номера, может принять решение об уходе летом.
За Гарсией уже следили другие топ-клубы – в прошлом году его хотел подписать Арсенал, а летом 2025-го ожидается новая попытка. Также сообщалось об интересе Барселоны.
В текущем сезоне вратарь Эспаньола провел 31 игру, сохранил ворота нетронутыми в семи матчах и пропустил 40 мячей.
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