Реал уже окончательно договорился о переходе австрийского универсала в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

Алаба отказал ПСЖ и Челси – универсал Баварии выбрал другой приоритет

По данным источника, стороны договорились, что о трансфере Алабы будет объявлено по окончании нынешнего сезона. Футболист присоединится к мадридскому гранду на правах свободного агента.

Добавим, что в текущем розыгрыше Бундеслиги 28-летний футболист провел за Баварию 26 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу.

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К слову, Реал после 30 туров Ла Лиги занимает второе место в турнирной таблице с 66 очками, отставая от первого Атлетико всего на одно очко.

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