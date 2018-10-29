Реал уволит Лопетеги в ближайшие часы, команду возглавит Конте, – СМИ

Наставник Реала Хулен Лопетеги уже сегодня может покинуть свой пост после фиаско в Эль Класико.

Матч против Барселоны стал последним для Хулена Лопетеги в качестве главного тренера Реала. Поражение в Класико решило судьбу наставника, который будет уволен в ближайшие часы, сообщает Onda Cero.

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Новым тренером Реала станет Антонио Конте, презентация которого может пройти уже завтра около полудня. Флорентино Перес все же отказался от кандидатур Сантьяго Солари и Роберто Мартинеса, отдав предпочтение Конте, который на днях договорился о разрыве контракта с Челси.

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Напомним, Лопетеги возглавил Реал только летом этого года, перед тем со скандалом покинув сборную Испании именно потому, что тайно вел переговоры с "Королевским клубом". Однако Реал под руководством баска провалил старт сезона 2018/19 – мадридцы набрали в Ла Лиге лишь 14 очков из 30 возможных и занимают 9 место.