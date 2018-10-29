toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Реал уволит Лопетеги в ближайшие часы, команду возглавит Конте, – СМИ

28 октября 20:56 517 Читати українською
Реал уволит Лопетеги в ближайшие часы, команду возглавит Конте, – СМИ
Хулен Лопетеги / фото: AS

Наставник Реала Хулен Лопетеги уже сегодня может покинуть свой пост после фиаско в Эль Класико.

Матч против Барселоны стал последним для Хулена Лопетеги в качестве главного тренера Реала. Поражение в Класико решило судьбу наставника, который будет уволен в ближайшие часы, сообщает Onda Cero.

Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча

Новым тренером Реала станет Антонио Конте, презентация которого может пройти уже завтра около полудня. Флорентино Перес все же отказался от кандидатур Сантьяго Солари и Роберто Мартинеса, отдав предпочтение Конте, который на днях договорился о разрыве контракта с Челси.

Барселона – Реал Мадрид: историческое Класико, дебют VAR, феерия Суареса, неожиданный "Роналду" и крах Лопетеги

Напомним, Лопетеги возглавил Реал только летом этого года, перед тем со скандалом покинув сборную Испании именно потому, что тайно вел переговоры с "Королевским клубом". Однако Реал под руководством баска провалил старт сезона 2018/19 – мадридцы набрали в Ла Лиге лишь 14 очков из 30 возможных и занимают 9 место.

Испания10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Антонио Конте Антонио Конте Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Барселона - Реал Мадрид Главное Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
24
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук