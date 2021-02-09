Хетафе на выезде встречался с Реалом. В первой половине встречи "сливочные" имели несколько шансов выйти вперед. После розыгрыша углового на 14-й Бензема эффектно пробил головой – мяч попал в перекладину. Чуть позже, на 37-й, Модрич получил передачу на линии штрафной и сразу выстрелил по центру ворот – справился голкипер. Игроки Хетафе до перерыва ни разу не вышли в атаку и не нанесли ни одного удара в сторону ворот.

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Во втором тайме подопечные Зинедина Зидана таки вырвались вперед – Винисиус мастерски навесил в штрафную, где перед защитником неожиданно выпрыгнул Бензема, который головой отправил мяч в сетку. На 66-й преимущество закрепил Мэнди – для 25-летнего защитника забитый мяч стал первым в текущем сезоне. Гости пытались отквитать хотя бы один гол, однако до конца матча так и не нанесли ни одного удара в створ ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Реала – 2:0.

Благодаря этой победе "сливочные" поднялись на вторую строчку турнирной таблицы и сократили отставание от Атлетико до 5-и пунктов (у "матрасников" в запасе две игры). Хетафе расположился на 13-м месте чемпионата.

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