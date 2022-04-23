Реал убежден, что в следующем сезоне нападающий Килиан Мбаппе будет радовать публику Сантьяго Бернабеу.

Руководство мадридцев совсем не волнуется из-за последних слухов о выходках чемпиона мира, сообщает Marca.

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Мбаппе и его адокват якобы выдвигали новое требование об увеличении подписного бонуса на 100 млн евро. Впрочем, Реал регулярно контактирует с представителями игрока и ничего подобного не отметил. "Сливочные" уверены, что стороны не предадут устную договоренность, которая была достигнута еще несколько месяцев назад. Мадрид спокойно дождется завершения сезона, после чего можно будет официально подтвердить переход суперзвезды.

Добавим, что Мбаппе в текущей кампании провел 41 матч, в котором оформил 33 гола и 22 ассиста.

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