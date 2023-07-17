Пирри сменил Амансио Амаро на должности почётного президента Реала, информирует Marca. Амаро скончался в феврале 2023 года, и с тех пор пост оставался свободным.

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Пирри играл за "бланкос" на позиции либеро с 1964 по 1980-й год. За это время он провёл за столичную команду 561 матч и забил 172 мяча. Он был частью Реала, который в 1966 выиграл Кубок чемпионов составом, полностью сотканным из испанцев. Также Пирри 10 раз выигрывал Ла Лигу в составе "сливочных".

Пирри всегда являл собой образец для подражания и хранителем ценностей Реала. В знаменитом финале Кубка Испании 1968 года он вышел на поле с высокой температурой, и уже на десятой минуте матча сломал ключицу, но всё равно доиграл до конца встречи.

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